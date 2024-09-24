Бейрут, 24 сентября, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» заявило о ракетных ударах по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы. Атаку в ночь на 24 сентября назвали ответом на взрывы пейджеров, произошедшие в Бейруте.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Согласно официальному заявлению, бойцы исламского сопротивления обстреляли базу «Амос» ракетами «Фади-1», а ракетами «Фади-2» нанесли удар в районе Зихрона по предприятию, где производились взрывчатые вещества.

Кроме того, шиитское движение трижды за ночь атаковало ракетами аэропорт Мегиддо на севере Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, жителям Ливана следует покинуть районы, где находятся склады вооружений шиитского движения «Хезболла», призвал 23 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что ЦАХАЛ должна уничтожить оружие шиитской группировки для защиты еврейского государства.

Израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале военной упреждающей операции против шиитского движения, военная инфраструктура которого возводилась последние 20 лет.

Наступательной операции Армии обороны Израиля против «Хезболлы» дали название «Стрелы севера».

«Хезболла» 22 сентября наносила удар с помощью беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Движение заявило, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.

США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток в связи с ростом напряжённости в регионе, заявил 23 сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом он не стал уточнять численность направленных войск, а также детали операции, объяснив это соображениями безопасности.