Москва, 24 сентября, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Архивные документы о кровавых преступлениях поляков в селе Скопов в марте 1945 года обнародовала Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Согласно подписанному 9 сентября 1944 года в Люблине соглашению «Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР», подразумевалось добровольное переселение, в реальности процесс оказался депортацией.

«Армию крайова» официально распустили в январе 1945 года, многие из её участников влились в ряды гражданской милиции, Войска польского и местной администрации. Борьба части белопольского подполья вылилась в грабежи, убийства и насилие в отношении мирных белорусов и украинцев, проживавших на территории Польши и в приграничных районах Белоруссии и Украины.

«Одно из кровавых преступлений было совершено польскими головорезами в начале весны 1945 года. 6 марта 1945 года на село Скопов, расположенное в 27 км западнее Перемышля, совершил нападение отряд так называемой «Народной стражи», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

Тогда погибли около 200 украинцев, в том числе женщины, дети и священники. Убийства продолжались две недели.

ФСБ рассекретила письма инженера Николая Демьянчика патриарху Московскому и Всея Руси Алексию, а также митрополиту Киевскому и Галицкому Иоанну об убийстве его семьи и других жителей села Скопов. 27 февраля 1945 года люди подали заявление о переселении в УССР (территория села должна была войти в состав Польши). По возвращении из Перемышля, куда ездил Демьянчик, чтобы ускорить переезд, он узнал о нападении на его дом отряда (примерно 30 человек) польских солдат-милиционеров и штатских, которые убили всех его родных.

В письмах Демьянчик просил иерархов поддержать его просьбу «о проведении следствия в скоповском деле и о наказании виновных».

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ регулярно публикует архивные документы о событиях Великой Отечественной войны. В апреле ведомство рассекретило преступления, совершённые нацистами на территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».

ФСБ 4 октября 2023 года рассекретила архив о сотрудничестве поляков с немцами в концлагере «Шталаг-1А». Согласно документам, поляки в нацистском концлагере заслужили у немцев право занимать лучшие места. Их назначали руководить участками — столовой, баней, складом. Выслуживаясь, поляки получали хорошие должности.