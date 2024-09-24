Вашингтон, 24 сентября, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является не кем иным, как «лучшим торгашом в истории», так как после каждого визита в Вашингтон уезжает с миллиардами долларов. Такое мнение 23 сентября высказал кандидат в президенты США Дональд Трамп.

ИА Регнум Зеленский, Байден

«Я полагаю, что Зеленский — лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из неё с 60 млрд долларов», — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

По словам американского политика, Зеленский очень хочет, чтобы демократы победили на выборах, так как получает от них деньги. Трамп признался, что в случае своей победы, первое, что он сделает — позвонит Зеленскому и президенту Владимиру Путину с призывом «заключать сделку».

Как сообщало ИА Регнум, после встречи с Зеленским президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений на использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Так написала британская газета The Times со ссылкой на источник.

По словам одного из западных дипломатов, который знаком с ходом дискуссии, возможное снятие ограничений является «британо-американским решением».

Президент России Владимир Путин сообщил, что Запад подменяет понятия, называя обсуждения об ударах вглубь РФ разрешением или запретом киевскому режиму использовать высокоточное оружие. Российский лидер уточнил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине.