Красноярск, 24 сентября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Экспертиза не выявила следов средства от мух в организме отца семейства и одного умершего ребёнка в результате отравления семьи в посёлке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края. Об этом 23 сентября сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Александр Кряжев/РИА Новости

«По предварительным данным экспертов КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

Из дома семьи на экспертизу отправили удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды и ветеринарные лекарственные препараты.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в красноярском селе Красная Сопка родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего у них ухудшилось самочувствие и потребовалась госпитализация. Позднее в больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Точную причину отравления установят после проведения дополнительных исследований. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В региональном главке Следственного комитета РФ ранее отмечали, что в день трагедии дом, в котором проживала отравившаяся семья, обрабатывался дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой.

Специалисты Россельхознадзора выявили в сельском магазине, где семья купила продукты, нарушения ветеринарных требований.