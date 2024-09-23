Париж, 24 сентября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров информировал об изменённых условиях предоставления услуг и политики конфиденциальности платформы.

TechCrunch Павел Дуров

Дуров пояснил, что в целях профилактики злоупотребления поиском в Telegram со стороны мошенников техническая служба обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, добившись их согласованности по всему миру.

«Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов нарушителей наших правил могут сообщаться соответствующим инстанциям в ответ на обоснованные запросы от судебных органов», — написал Павел Дуров в Telegram-канале.

Он акцентировал, что поиск в мессенджере не предназначен для продвижения нелегальных товаров. Теперь поиск, по заверениям сооснователя платформы, стал намного безопаснее и весь проблемный контент, который был обнаружен в поиске, больше не доступен.

В разделе «Политика конфиденциальности Telegram» появился новый пункт под номером 8.3 «Правоохранительные органы». Таким образом, платформа может раскрыть данные пользователя, который проходит подозреваемым по уголовному делу и на которого поступит официальный судебный запрос.

Мессенджер Telegram может находить и передавать информацию только о номере телефона и примерном местонахождении абонента. Такое мнение высказал специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пояснив, что для удаления нелегального контента достаточно настроить соответствующие фильтры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Павел Дуров заявил, что поставил цель снизить возможность использовать Telegram в преступных целях. Злоумышленники могут «злоупотреблять платформой», особенно на фоне увеличения количества пользователей, Telegram и соцсети в целом должны стать безопаснее, считает он.

Telegram контактирует с регуляторами для поиска правильного баланса между приватностью и безопасностью, каждый день удаляется множество вредоносных каналов и публикаций, но это не значит, что мессенджер идеален.

5 сентября Дуров впервые после задержания во Франции сделал заявление. Он, в частности, призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.