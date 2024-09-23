Бейрут, 24 сентября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Авиаудар Армии Израиля настиг в прямом эфире ливанского журналиста Фади Будию, соответствующее видео распространили по арабские каналы.

Bilal Hussein/AP/TASS

Журналист Фади Будия оказался под ударом ЦАХАЛ во время подключения к программе одного из иракских телеканалов по Skype из Бейрута. На видео попали кадры, когда за спиной мужчины произошёл взрыв.

По информации издания, Будия ранен. Другие подробности не уточняются.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия начала наносить удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, возводимой на протяжении последних 20 лет. Об этом 23 сентября заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.

20 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара был ликвидирован командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль.

Военно-воздушные силы Израиля 21 сентября наносили интенсивные удары по объектам шиитского движения на юге Ливана. Израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».

Минздрав Ливана 23 сентября информировал о гибели 100 человек и более 400 раненых в результате обстрелов Израилем.