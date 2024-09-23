Махачкала, 24 сентября, 2024, 00:40 — ИА Регнум. В Дагестане незаконные майнинг-фермы стали устанавливать под землей. Такие нарушения выявлены в нескольких районах республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 23 сентября на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме акцентировал, что вопросам борьбы с незаконным майнингом «нужно уделить больше внимания и сил всех ответственных служб».

По заявлению Абдулмуслимова, владельцы майнинг-ферм для незаконной добычи криптовалюты используют для обхода закона разные уловки, в том числе помещают установки под землёй или используют передвижные.

Также пресс-служба правительства республики опубликовала видео с подземной майнинг-фермой, найденной в Сергокалинском районе. Под землёй было установлено более 15 аппаратов для добычи криптовалюты.

Как сообщало ИА Регнум, майнинг криптовалют может вызывать дефицит электроэнергии, что уже наблюдалось в нескольких регионах России, заявил президент Владимир Путин.

Майнинг требует большого количества энергии, и если этот процесс будет оставаться без контроля, в некоторых регионах не будет хватать ресурсов для предприятий, социальных объектов и жилья, отметил глава государства.

Сразу несколько майнинговых ферм, которые создавали большую нагрузку на электрические сети в Дагестане, накрыли в январе энергетики и правоохранители в ходе рейда. На одной из криптоферм в Кировском районе Махачкалы изъяли 250 аппаратов. Именно это оборудование по добыче криптовалюты и стало причиной перегруза сети на линии электропередачи подстанции «Полигон Солнце». Там установлены два силовых трансформатора мощностью по 6,3 МВА.