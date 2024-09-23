Москва, 24 сентября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Заместителя министра науки и высшего образования России Дарью Кирьянову и статс-секретаря — заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Светлану Радченко освободили от занимаемых должностей. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

«Освободить Кирьянову Дарью Борисовну от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по её просьбе», — указано в официальном документе.

На пост Кирьяновой Мишустин в этот же день назначил Елену Грудинину.

Отмечается, что Светлану Радченко освободили от должности также по собственной инициативе. Её место заняла Светлана Ходнева.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Михаил Мишустин освободил заместителей министра просвещения Татьяну Васильеву и Анастасию Зырянову от занимаемых ими должностей, назначив Ольгу Колударову и Ирину Шварцман новыми замминистра.

14 августа премьер-министр РФ освободил от должности главу Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксению Разуваеву по собственному желанию.