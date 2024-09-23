Москва, 24 сентября, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Женщину, которая получила травмы при падении лифта в Москве, госпитализировали с переломом позвоночника в Первую градскую больницу. Об этом сообщил ИА Регнум информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

Инцидент случился в доме №71 по Ленинском проспекту.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября в доме лифт рухнул со второго этажа на первый. Пострадала женщина, которая в этот момент находилась в нём.

Причиной ЧП, предположительно, стал обрыв троса. Женщина смогла выбраться самостоятельно. После ЧП пострадавшая пожаловалась на плохое самочувствие.

В июне лифт упал в жилом доме на улице Земляной Вал в Москве. В результате инцидента пострадал один рабочий, его госпитализировали. ЧП произошло при проведении работ по замене оборудования. Лифт рухнул с третьего этажа.