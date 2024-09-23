Москва, 23 сентября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram может находить и передавать информацию только о номере телефона и примерном местонахождении абонента. Такое мнение высказал специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пояснив, что для удаления нелегального контента достаточно настроить соответствующие фильтры.

Иван Шилов ИА REGNUM

А вот с персональными данными потенциальных преступников, по словам эксперта, дело обстоит сложнее.

«Практически все их аккаунты зарегистрированы на подставные сим-карты. Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере и, возможно, о примерном местонахождении абонента», — пояснил Хаминский «РИА Новости».

Он уточнил, что этих сведений будет недостаточно для правоохранителей. Проблема может заключаться в том, что национальные законодательства имеют разные подходы к объёму передаваемых персональных данных, а также в отсутствии межгосударственного соглашения об оказании правовой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут быть переданы властям государств, если от тех поступят обоснованные запросы, заявил 23 сентября основатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров заявил, что поставил цель снизить возможность использовать Telegram в преступных целях. Злоумышленники могут «злоупотреблять платформой», особенно на фоне увеличения количества пользователей, Telegram и соцсети в целом должны стать безопаснее, сказал основатель мессенджера. Telegram изменил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, сделав их единообразными во всех странах мира, отметил Павел Дуров.