Москва, 23 сентября, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Глава Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил разрешить молодёжным и юношеским национальным сборным России вновь участвовать в международных турнирах, заявил 23 сентября в своём YouTube-канале украинский спортивный журналист Виктор Вацко.

Global Look Press

По этим данным, вопрос обсуждался на собрании глав и генеральных секретарей федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Идея была поддержана представителями РФ, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины и Черногории, но большинство участников проголосовали против, сообщил также журналист.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Позднее Спортивный арбитражный суд опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований якобы не является дискриминационным.

Сборная России сможет вернуться на международные турниры через два года после завершения специальной военной операции, отмечал ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он также выступил против перехода РФ в Азиатскую федерацию, отметив, что это не отменило бы ограничений, введённых ФИФА.