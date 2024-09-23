Париж, 23 сентября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут быть переданы властям государств, если от тех поступят обоснованные запросы, заявил 23 сентября основатель мессенджера Павел Дуров.

Кадр из видео

Telegram изменил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, сделав их единообразными во всех странах мира, написал Дуров в своём канале.

«Согласно уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — отметил основатель Telegram.

В частности, если пользователь является подозреваемым по уголовному делу и в его отношении поступил официальный судебный запрос, Telegram проанализирует, было ли нарушено пользовательское соглашение, и в случае утвердительного ответа может раскрыть необходимые данные властям.

В пользовательском соглашении указано, что мессенджер не должен использоваться для осуществления противоправных действий, в том числе для распространения призывов к насилию в общедоступных каналах и чатах, размещения незаконного порнографического контента и ведения «деятельности, которая признана незаконной в большинстве стран».

Как сообщало ИА Регнум, Дуров находится во Франции, где 24 августа его задержали, а затем взяли под стражу. Основателю Telegram предъявили обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Его обвинили в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, в отказе предоставить официальным органам сведения и документы по их запросу, а также в сокрытии преступлений в составе группы.

28 августа Дурова освободили под залог в €5 млн. По решению суда он обязан во Франции находиться ближайшие шесть месяцев.

В сентябре Дуров заявил, что поставил цель снизить возможность использовать Telegram в преступных целях. Злоумышленники могут «злоупотреблять платформой», особенно на фоне увеличения количества пользователей, Telegram и соцсети в целом должны стать безопаснее, сказал основатель мессенджера.