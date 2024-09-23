Дуров объявил о раскрытии данных пользователей Telegram по запросу властей
Дуров анонсировал раскрытие данных пользователей Telegram по запросу властей
Париж, 23 сентября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут быть переданы властям государств, если от тех поступят обоснованные запросы, заявил 23 сентября основатель мессенджера Павел Дуров.
Telegram изменил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, сделав их единообразными во всех странах мира, написал Дуров в своём канале.
«Согласно уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — отметил основатель Telegram.
В частности, если пользователь является подозреваемым по уголовному делу и в его отношении поступил официальный судебный запрос, Telegram проанализирует, было ли нарушено пользовательское соглашение, и в случае утвердительного ответа может раскрыть необходимые данные властям.
В пользовательском соглашении указано, что мессенджер не должен использоваться для осуществления противоправных действий, в том числе для распространения призывов к насилию в общедоступных каналах и чатах, размещения незаконного порнографического контента и ведения «деятельности, которая признана незаконной в большинстве стран».
Как сообщало ИА Регнум, Дуров находится во Франции, где 24 августа его задержали, а затем взяли под стражу. Основателю Telegram предъявили обвинения в 10 уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Его обвинили в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, в отказе предоставить официальным органам сведения и документы по их запросу, а также в сокрытии преступлений в составе группы.
28 августа Дурова освободили под залог в €5 млн. По решению суда он обязан во Франции находиться ближайшие шесть месяцев.
В сентябре Дуров заявил, что поставил цель снизить возможность использовать Telegram в преступных целях. Злоумышленники могут «злоупотреблять платформой», особенно на фоне увеличения количества пользователей, Telegram и соцсети в целом должны стать безопаснее, сказал основатель мессенджера.