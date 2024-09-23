Москва, 23 сентября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил выделить из бюджета средства на поддержку разработчиков российских видеоигр. Об этом говорится в опубликованном 23 сентября на сайте Кремля перечне поручений.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр», — говорится в документе.

Уточняется, что средства поступят на счет профильной автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета».

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «неквасной патриотизм».

Позднее он отмечал, что важно создавать контент, в том числе видеоигры, в которых Россия была бы представлена с самой привлекательной стороны. В таких играх должно быть заложено уважение к истории и традициям России, к родителям и к самой стране, сказал президент.