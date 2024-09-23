Токио, 23 сентября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Японские истребители встретили противолодочные самолёты Ил-38 российского военно-воздушного флота России средствами инфракрасного противодействия (ИК-ловушками), заявил 23 сентября министр обороны страны Минору Кихара, слова которого передаёт Kyodo News.

Global Look Press

«Российский патрульный самолёт Ил-38 трижды нарушал наше воздушное пространство над нашими территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо», — сказал он.

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси уточнил, что японские истребители в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. По его словам, такие средства применялись силами самообороны впервые.

В Минобороны сообщили, что Япония направила по дипломатическим каналам Москве протест в связи с произошедшим.

Днём ранее военно-воздушные силы Германии подняли в небо истребители Eurofighter Typhoon, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой, якобы из-за российских военных самолётов.

Утверждается, что российские самолёты следовали якобы без полётного плана и с выключенными транспондерами. Немецкие самолёты сопроводили в небе над Балтийским морем один Су-35 и четыре Су-30.