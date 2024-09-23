Варшава, 23 сентября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Власти Польши рассмотрят ряд мер, которые будут направлены на контроль мест обитания бобров, а также предотвращение ущерба от них для дамб, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на заседании кризисного штаба.

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«Вы не первые требуете быстрых перемен относительно присутствия бобров на дамбах. В 2010 году мы принимали (подобные решения. — Прим. ред.) — экологи были раздражены, но есть приоритеты», — сказал он.

По словам Туска, для решения данной проблемы необходимо принимать все возможные меры в рамках действующих законов. Он также пообещал принять новые правовые документы, если для этого возникнет необходимость.

Польские эксперты предположили, что проблемы ущерба для дамб решаются строительством таких сооружений дальше от рек. Ещё одна инициатива — покрывать дамбы специальной сеткой из металла.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на страны Центральной и Восточной Европы обрушился шторм «Борис». Помимо проливных дождей он вызвал сильные ветра и наводнения. Удар стихии затронул Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Австрию и другие страны.