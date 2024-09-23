Москва, 23 сентября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу певицы Любови Успенской, передают 23 сентября «Известия».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Штраф должен быть выплачен в течение 10 дней. Также артист должен опровергнуть распространённые им порочащие Успенскую сведения.

В одном из интервью Киркоров ранее назвал певицу «попрошайкой», которая «клянчит шмотки и подарки». Успенская требовала взыскать с певца 10 млн рублей, а также обязать его опровергнуть сказанное.

Как передавало ИА Регнум, ранее те же стороны уже становились участниками судебного процесса — тогда с иском обратился Киркоров, он требовал взыскать с Успенской 10 млн рублей (впоследствии сумма была снижена до 5 млн рублей) за её слова о том, что он якобы является «женоненавистником». Суд принял решение взыскать с певицы 280 тыс. рублей.

В 2021 году по ходатайству МИД Литвы Киркорова объявили «угрозой национальной безопасности» в этой стране и запретили въезд сроком на пять лет. Певец обжаловал это решение сначала в литовских судах, а затем в Европейском суде по правам человека, однако все эти инстанции отклонили его иски. Судьи, в частности, отмечали, что у Киркорова нет какой-либо семейной, социальной или экономической связи с Литвой.