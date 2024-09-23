Багдад, 23 сентября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Шиитское «народное ополчение» Ирака объявило о полной готовности и мобилизации для оказания гуманитарной помощи жителям Ливана. Об этом говорится в заявлении лидера ополчения Фалиха аль-Файяда.

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«Мы заявляем о нашей полной готовности и мобилизации для оказания всех возможных видов помощи на продовольственном, медицинском и гуманитарном уровнях нашим братьям в Ливане в ответ на призыв высшей религиозной власти и ввиду человеческого долга», — говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».

Фалих аль-Файяд также призвал другие страны оказать помощь и гуманитарную поддержку ливанцам.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.

23 сентября минздрав Ливана информировал, что не менее 100 человек погибли, более 400 получили ранения в результате ударов, нанесённых израильскими ВВС по населённым пунктам в южной части Ливана.