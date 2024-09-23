Берлин, 23 сентября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Промышленность Германии переживает сильнейший спад с момента образования республики в 1945 году, сообщил глава экономического отдела исследовательского подразделения одного из крупнейших банков страны Deutsche Bank Робин Винклер.

Thomas Trutschel/Global Look Press

«Неприятная статистика по промышленному производству свидетельствуют о том, что немецкая промышленность переживает самый резкий спад в истории Федеративной Республики Германия», — рассказал он немецкой газете Berliner Zeitung.

Эксперт назвал нынешнюю динамику исторически беспрецедентной. Текущий спад, по мнению Винклера, является менее серьёзным, чем мировой финансовый кризис 2008 года или же последствия пандемии Covid-19 в 2020, но глубже и продолжительнее. По мнению экономиста, сравнить его можно только с последствиями Нефтяного кризиса 1979 года.

«Спад в начале 1980-х годов показал явные параллели с сегодняшним днём: сильный энергетический шок и усиление глобальной конкуренции бросили вызов немецкой тяжёлой промышленности, столкнувшейся с экзистенциальными проблемами. Но на этот раз кризис грозит усугубиться. В 1980-е годы экономический спад был более умеренным: в 1982 году, спустя три года, производство было лишь на 10–15% ниже своего пика», — добавил Винклер.

Прогнозов на будущее или конкретных предложений по улучшению ситуации от него не последовало.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в Германии признали критическое состояние экономики. Изданием Politico было отмечено, что экономика Германии столкнулась одновременно с массовым оттоком крупной промышленности, разрушением инфраструктуры, нехваткой инноваций и резким ухудшением демографической ситуации.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что экономическое развитие Германии не является удовлетворительным. По его словам, стагнация экономики страны, переживающей период слабого экономического роста с 2018 года, оказалась более стойкой, чем ожидалось.

В начале года агентство Bloomberg предупредило, что экономика Германии столкнётся с новыми серьёзными вызовами на фоне разразившегося в стране кризиса. Ещё больше ситуация усугубилась с момента начала украинского конфликта, который привёл к резкому росту цен на электроэнергию, необходимую для производств.

По данным национальных статистических служб, темп роста экономики Германии по итогам 2023 года составил лишь 0,3%. Россия же заняла пятое место среди стран «Большой двадцатки» (3,6%). Наиболее высокие темпы экономического роста показали Индия (7,3%), Китай (5,2%), Индонезия (5,1%) и Турция (4,5%).