Москва, 23 сентября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Россия ожидает, что международный арбитраж вынесет окончательное решение в споре с Украиной о правах в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе до конца текущего или в начале 2025 года, заявил глава российской делегации на слушаниях в Гааге, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

РИА Новости

«После слушаний мы ожидаем окончательное решение в конце этого года или в начале следующего года, потому что дело очень большое, крупное», — сказал Кузьмин журналистам.

Созданный в Гааге международный арбитраж с 23 сентября по 5 октября проводит слушания в рамках рассмотрения иска Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Украина подала иск 16 сентября 2016 года. Она обвинила Россию в нарушении своих суверенных прав на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах. Речь идёт о Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе.

Российская сторона обвинения отвергает. В МИД РФ объяснили, что поскольку Крым в результате референдума стал частью России, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову.

Как передавало ИА Регнум, Геннадий Кузьмин на слушаниях в международном арбитраже 23 сентября заявил, что претензии Украины, связанные с правами в Азовском, Чёрном морях и Керченском проливе, должны быть отклонены. Он также призвал не поддаваться на необоснованные и отчаянные попытки Киева получить какую-либо выгоду по спорной ситуации с РФ.