Дакар, 23 сентября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. «Корабль-призрак» с десятками тел обнаружили у берегов Сенегала. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны, опубликованном 23 сентября порталом Senego.

Antonio Sempere/Global Look Press

Накануне вечером местные рыбаки увидели лодку, дрейфующую в море примерно в 70 километрах от Дакара, и сообщили о нём властям. Живых людей на борту не было.

«На данный момент число тел составляет 30», — уточнили военные.

К месту происшествия направили спасателей и медиков. Отмечается, что тела сильно разложились, поэтому установить личности погибших будет сложно. Причины смерти выясняются.

Предположительно, именно это судно 13 августа покинуло город Мбур, расположенный в 90 километрах к югу от Дакара. На борту находились около 100 нелегальных мигрантов, которые надеялись попасть в Европу через Канарские острова, отмечает портал Afrik.com.

Издание напомнило, что две недели назад другое судно с мигрантами село на мель в районе Мбура, тогда погибли по меньшей мере 39 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в июне у южного побережья Италии потерпела крушение парусная лодка с мигрантами. Погибли 34 человека, в том числе восемь детей. На борту находились 66 человек, 26 из которых — дети. Спастись смогли 11 мигрантов, они провели без помощи в открытом море несколько дней.