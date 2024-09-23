Джакарта, 23 сентября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Индонезия пригласила Россию поучаствовать в военно-морских учениях MNEX в 2025 году на острове Бали, сообщила 23 сентября пресс-служба Военно-морских сил Индонезии.

Aditya Irawan/Global Look Press

Уточняется, что это приглашение было озвучено помощником по оперативной работе главы штаба ВМФ Индонезии Йайаном Софияном во время его визита в Дом офицеров Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке 20 сентября.

«Есть надежда, что командующий Тихоокеанским флотом России будет присутствовать на Бали», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ВМС Индонезии в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября Тихоокеанский флот приступил к российско-китайским военно-морским учениям «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» во Владивостоке. Мероприятия в акватории Японского моря продлятся неделю. Совместный отряд боевых кораблей отработает отражение нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды и совместное маневрирование.