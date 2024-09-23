Москва, 23 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Более 8,5 тысячи рабочих мест создадут на юге Москвы в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Он отметил, что по условиям программы, которая реализуется в соответствии с постановлением мэра столицы Сергея Собянина, инвесторы могут воспользоваться льготой для строительства многоквартирных домов, если одновременно с жилой застройкой они реализуют проекты по созданию деловой и социальной инфраструктуры.

«Так, на юге столицы по программе стимулирования создания МПТ появится 18 новых объектов, куда смогут трудоустроиться свыше 8,5 тысячи москвичей», — добавил Ликсутов.

В обмен на льготу от города в районах Бирюлево Восточное, а также Нагатинский Затон и Нагорный возведут один торговый и пять офисных центров.

Как сообщало ИА Регнум, в столице построят 12 объектов по программе создания мест приложения труда, в том числе на улице Тагильская появится многофункциональный офисно-торговый центр. Их реализация создаст более 11,5 тысяч рабочих мест.