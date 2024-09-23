Москва, 23 сентября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Осенний сезон волонтёрского проекта «Время добра» пройдёт в Москве с 28 сентября по 6 октября, сообщила 23 сентября пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодёжной политики.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В рамках проекта будут проведены субботники, патриотические и донорские акции, спортивные тренировки и другие мероприятия. Кроме того, москвичи смогут больше узнать о добровольчестве и благотворительности, сказано в сообщении.

«В этом году проект проходит четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Уже было организовано 110 событий, в которых приняли участие более 6,3 тыс. человек. К осенним мероприятиям проекта можно будет присоединиться как самостоятельно, так и вместе с семьёй, друзьями, коллегами», — отметила в своём комментарии глава комитета Екатерина Драгунова.

В рамках проекта все желающие смогут, в частности, помочь животным в городских приютах, разобрать библиотечный архив, связать пледы для недоношенных детей, помочь в приведении в порядок усадьбы Быково, создать поделки из глины или мягкие игрушки для детей из детского дома, принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей для нужд специальной военной операции.

За участие в акциях волонтёрам будут начислены баллы, которые можно будет обменять на фирменную и сувенирную продукцию.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в волонтёрской деятельности принимают участие более 1,31 млн жителей столицы. При этом свыше 111 тыс. человек присоединились к добровольческому движению в текущем году, отметил мэр.

В течение лета 2024 года столичные волонтёры на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»собрали более 12,8 тыс. гуманитарных товаров для участников СВО и жителей новых регионов России. Бойцам СВО отправили 41% собранных подарков, детям из новых регионов страны — 48%.