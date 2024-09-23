Москва, 23 сентября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Действия московского тренера, который притапливал ребёнка-инвалида во время занятий в бассейне, проверят правоохранительные органы. Об этом сообщает 23 сентября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в бассейне на улице Генерала Белова. Воспитательные меры, которые тренер применял к мальчику с инвалидностью, попали на видео.

На кадрах мужчина хватает мальчика за руки и с головой окунает в воду, а также отбирает у него резиновую шапочку. Мальчик сопротивляется, а в какой-то момент замахивается на тренера.

Проверку начали после того, как мать мальчика обратилась в полицию. Тренер утверждает, что играл с ребёнком.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в Новосибирске школьница попала в реанимацию после занятия в бассейне. Тренер, по словам матери, била девочку по голове шестом для плавания. В произошедшем разбирались правоохранители.