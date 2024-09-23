Москва, 23 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В Москве полиция пресекла работу обменника криптовалют с оборотом 200 млн рублей, который работал под видом турфирмы. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Согласно предварительным данным, подозреваемые обналичивали деньги, а также продавали валюту без соответствующего разрешения. Кроме того, они якобы оказывали услуги по переводу финансовых средств в другие страны в виде криптовалюты. Клиенты отправляли им деньги для перевода, однако они оставались у банкиров.

По словам Волк, чтобы не афишировать реальную деятельность, владельцы «действовали под вывесками» туристических компаний, офисы которых находились в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы. Общение с клиентами происходило через чат в одном из мессенджеров.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Волк добавила, что во время обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов были изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, которые имеют доказательственное значение.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле сотрудники правоохранительных органов изъяли более 350 млн рублей у подозреваемых, которые связаны с функционирующей в теневом сегменте интернета платформой Hydra. Во время обысков также изъяли четыре цифровых кошелька с криптовалютой и более 200 электронных носителей информации.