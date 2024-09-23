Омск, 23 сентября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. На авиабазе в Омске подростки подожгли вертолёт Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press

Как указано в сообщении, молодые люди проникли ночью на территорию авиабазы, кинули в вертолёт коктейль Молотова, а затем сбежали, однако скрыться с места преступления им не удалось.

В публикации уточняется, что заказ на уничтожение вертолёта подростки получили через мессенджер. За его выполнение им пообещали финансовое вознаграждение, однако после выполнения задания заказчики удалили все переписки и пропали. В результате инцидента воздушное судно получило серьёзные повреждения. В настоящее время с подростками работают сотрудники ФСБ.

Telegram-канал Baza уточнил, что поджог совершили двое 16-летних школьников.

Как сообщало ИА Регнум, в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух подростков, которые подожгли вертолёт Utair в аэропорту Ноябрьска. По заказу кураторов они облили вертолёт Utair бензином, а затем подожгли. За выполнение задания заказчики пообещали выплатить им вознаграждение в размере 5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проверяют подростков на причастность к другим подобным преступлениям.

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