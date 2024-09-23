Москва, 23 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы арестованы по делу обвиняемого во взяточничестве бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, передаёт 23 сентября «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

РИА Новости / Илья Питалев

Речь идёт о двух нежилых помещениях. Площадь одного из них составляет почти 650 кв. м., второго — более 330 кв. м. Одно из этих помещений по кадастровой стоимости оценивается почти в 73 млн рублей.

Объекты недвижимости были оформлены на предприятие, к которому имеет отношение фигурант данного уголовного дела, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу, возбуждённому по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-замминистру обороны вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

По уголовному делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. По версии следствия, фигуранты дела, а также другие неустановленные лица, в период с октября 2018 года по конец декабря 2023 года в составе организованной группы получили от представителей «Олимпситистроя» и «Оборонспецстроя» взятку в виде незаконного оказания им услуг.

19 сентября Басманный суд Москвы постановил оставить Тимура Иванова в СИЗО до 23 декабря. Также в рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках.