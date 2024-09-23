Донецк, 23 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров образца НАТО. Об этом сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По данным ведомства, обстрелы Горловки фиксируются с утра 23 сентября. Некоторые удары были нанесены кассетными снарядами. Последняя атака прошла в 16:05 мск, по огнём ВСУ оказался центр города.

Обстрелы Донецка были зафиксированы в 15:05 мск, а также в 15:15 мск. Согласно предварительной информации, удары наносились из района населённого пункта Курахово.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 168 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов, на горловском — 49 обстрелов. В результате произошедшего погиб один мирный житель, ещё девять человек получили ранения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о гибели мирного жителя в результате артиллерийского обстрела Никитовского района Горловки. Он добавил, что ещё два человека пострадали в результате атаки БПЛА-камикадзе и сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона. По его словам, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, им оказывают необходимую медицинскую помощь.