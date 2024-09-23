Мадрид, 23 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Полиция Испании задержала на юге страны пятерых мошенников, которые выманили у двух женщин около 325 тыс. евро, притворяясь известным актёром Брэдом Питтом. Информация об этом появилась 23 сентября в пресс-релизе испанского МВД.

Clara Margais/Global Look Press

«Гражданская гвардия в рамках операции «Бралина» задержала пять человек и провела расследование в отношении десяти человек, входивших в преступную организацию, которая, предположительно, выманила у двух женщин 325 тыс. евро, используя метод, известный как «поддельный Брэд Питт», — отметили в МВД.

По данным ведомства, аферисты взяли фокус на двух эмоционально уязвимых и депрессивных женщин, установив с ними близкие отношения в соцсетях и заставив их поверить в то, что они общаются с настоящим Бредом Питтом. Далее девушкам пообещали романтические отношения и совместное будущее.

В МВД Испании уточнили, что, когда уровень доверия между мошенниками и жертвами достиг максимума, фальшивый актер предложил женщинам инвестировать вместе с ним в различные бизнес-проекты. Девушки осуществляли небольшие, но многочисленные денежные переводы, пока не осознали, что их водят за нос. Общая сумма составила около 325 тыс. евро, которые утекли на целую сеть банковских счетов, созданных по поддельным документам граждан африканских стран. Правоохранителям удалось заморозить и вернуть лишь 85 тыс. евро.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа стало известно, что мошенники обманули российскую певицу Ларису Долину. Певица продала квартиру за 100 млн рублей и в последующем перевела деньги на счета мошенников. В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн рублей, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).