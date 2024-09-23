Дамаск, 23 сентября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о формировании нового правительства страны, сообщает 23 сентября агентство SANA со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

Iranian Presidency/Global Look Press

В новом правительстве, в частности, сменился ряд министров. Пост министра иностранных дел вместо Фейсала Микдада занял Бассам Саббаг, ранее являвшийся его заместителем.

Сам Микдад назначен на должность вице-президента республики, уточняет агентство.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Асад встретился с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Дамаске. Они обсудили угрозы регионального и глобального уровня.