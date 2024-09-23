Москва, 23 сентября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Позиция России по вопросу о проведении ядерных испытаний неизменна — они могут состояться только в ответ на аналогичные шаги со стороны США, заявил журналистам 23 сентября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Pavel Kashaev/Global Look Press Сергей Рябков

Так он ответил на просьбу прокомментировать предположения, что ответом России на возможное «разрешение» Киеву со стороны Запада бить по территории РФ дальнобойным оружием станут ядерные испытания.

«Ничего не поменялось. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США», — сказал замминистра.

При этом Рябков отметил, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится «в полной готовности», напомнив, что это стало ответным шагом на действия США в области усовершенствования ядерной инфраструктуры.

Россия обеспокоена тем, что Вашингтон «не спешит» возвращать с Филиппин развёрнутые во время учений ракеты средней дальности, сказал замминистра. В вопросе о развёртывании ракет США средней и меньшей дальности РФ исходит из худших сценариев, подчеркнул он. Будут приняты все меры, необходимые для создания контрбаланса в военной сфере, добавил Рябков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре начальник полигона на Новой Земле контр-адмирал Андрей Синицын заявил, что площадка готова к возобновлению ядерных испытаний в любое время. Для проведения соответствующих мероприятий создан весь штат, имеется необходимые техника и вооружение, сказал Синицын.

В марте президент Владимир Путин заявил, что в случае, если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Путин напомнил, что США не ратифицировали договор о запрете подобных испытаний, и РФ для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. Договор не вступил в законную силу, но Москва придерживается договорённостей, подчеркнул президент.

Также Путин неоднократно отмечал, что Россия в соответствии с профильной государственной стратегией применит ядерное оружие только в случае угроз её существованию и независимости.