Москва, 23 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Жена основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод. Об этом сообщает 23 сентября «РИА Новости».

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Беседа по иску о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября в судебном участке московского района Хамовники. Заявитель по иску — Ольга Шнурова (Абрамова).

«Судебные заседания по нему пройдут в закрытом режиме, так как касаются частной жизни участников процесса», — говорится в сообщении.

Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году, когда музыканту было 45 лет, а его избраннице — 26. В 2021 году у пары родился сын, в следующем году — ещё один ребёнок. Его пол и имя родители не раскрывали.

Брак с Абрамовой стал для Шнурова четвёртым. Его первой женой была Мария Исмагилова, студентка Теологического института. Она родила Шнурову дочь Серафиму.

Во второй раз Шнуров женился в 1999 году на Светлане Костицыной, которая прежде была директором группы «экстремального диско» «Пеп-си». В этом браке, продлившемся до 2002 года, у музыканта родился сын Аполлон.

Третьей женой Шнурова была Матильда (Елена) Мозговая, брак продлился с 2010 по 2018 год. После развода Мозговая опубликовала в соцсетях фотографию свидетельства о расторжении брака и сообщила, что раздел имущества произошёл по обоюдному согласию.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Шнуров опроверг слухи о подготовке к эмиграции в одну из европейских стран. «Не дождётесь», — заявил музыкант и подчеркнул, что не собирается уезжать из России и не владеет недвижимостью за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.