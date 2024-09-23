Уфа, 23 сентября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. В Башкирии прошло одно из основных спортивных событий республики — X Уфимский международный марафон. Официальным партнером марафона выступила АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии состоялся X Уфимский международный марафон

На старт ежегодного марафона вышло рекордное количество участников — 10 тыс. человек из 30 стран и 220 городов России. Профессионалы и любители бега могли выбрать одну из дистанций: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Спортсмены на финише получили эксклюзивные медали. Самых быстрых легкоатлетов наградили памятными призами.

В корпоративном зачете победила команда «Башнефти». Первое место в категории 14+ на дистанции 5 км заняла Екатерина Гущина, бронзу в возрастной категории 50–59 лет на дистанции 10 км завоевал Владимир Макаров, оба — работники предприятия «Башнефть-Добыча». Высокий результат показала Гульнара Бадамшина из «Башнефть-УНПЗ», которая взяла серебро на дистанции 21 км в возрастной категории 55–59 лет.

На дистанции в 200 метров выступили и активисты «Движения первых». Они участвовали в спортивных и интеллектуальных конкурсах на специальной площадке «Башнефти», в том числе в викторинах на знание истории башкирской нефти и фотоконкурсе в социальных сетях, за победу в котором полагались памятные призы.

При поддержке «Башнефти» с 2017 года открыто более 30 крупных спортивных объектов в 16 районах республики. Среди них ледовые дворцы в Кумертау, Туймазах и Октябрьском, скейтпарк в Дюртюлях и стадион «Спартак» в Туймазах — крупнейший спортивный объект на западе республики. Также в районах и городах республики при поддержке «Башнефти» появились 10 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов.