Москва, 23 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Трое из 19 фигурантов дела о нападении на офис Wildberries в Москве, пытавшихся проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, признали вину в неповиновении полицейским. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В документах указано, что Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев признали вину, а также раскаялись в содеянном и подтвердили фактические обстоятельства дела.

По данным издания, остальные привлеченные к административной ответственности свою вину не признали. В суде они заявили, что приехали к НИИ скорой помощи для встречи с родственниками и никакого массового скопления людей там не было.

Как отмечается в публикации, в результате конфликта со стрельбой в офисе маркетплейса в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского были доставлены раненые. Из документов следует, что у здания медучреждения собрались 30 человек, которые пытались проникнуть внутрь, «выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга». Таким образом они препятствовали работе приемного отделения. Мужчин проинформировали о том, что проход закрыт, им предложили покинуть прилегающую к зданию территорию, однако граждане не отреагировали на это. Во время задержания они уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, упирались в асфальт, а также цеплялись за форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов. Из-за этого в отношении них была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы раздались выстрелы. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, ещё семь получили ранения. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы пострадали семь человек и ещё два человека скончались. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по четырём статьям УК РФ ― покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранения огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве.

СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу. Сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ. 20 сентября Следственный комитет России отпустил предпринимателя.

Позднее Басманный суд Москвы отправил под арест в общей сложности 30 фигурантов уголовного дела. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 ноября.

21 сентября Мещанский районный суд Москвы назначил наказание 13 участникам конфликта у офиса маркетплейса Wildberries. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).