Москва, 23 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В 2024 году в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка поступило более 240 обращений о детской травле, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова 23 сентября.

Сергей Булкин/ТАСС Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

«Мы наблюдаем рост обращений, которые связаны с темой детской травли, в этом году к нам поступило более 240 обращений», — сказала Львова-Белова на презентации результатов всероссийского социологического исследования по вопросам безопасности детства.

Она отметила, что в настоящее время в российских школах нет единого подхода к решению проблемы буллинга. Также омбудсмен сообщила, что травля имеет место и в детских садах.

«Сегодня нет единого подхода среди образовательных организаций в отношении травли, и иногда считается, что это дело только родителей и детей, не считаясь с тем фактом, что сам процесс начинается и происходит в школе», — также сказала уполномоченный.

Львова-Белова уточнила, что если травля происходит в образовательном учреждении, то там должны принимать активные меры.

«Должен существовать единый алгоритм, как в этих ситуациях действовать, потому что сейчас мы видим, что это такой пинг-понг, вы знаете, перекинул мячик с одной стороны на другую, при этом проблема не решается. И родителям важно понимать, как действовать, и учителям важно понимать, как реагировать и как минимизировать последствия ситуации», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября в Госдуме предложили отправлять школьных буллеров на курсы перевоспитания. Законопроект даст определение понятию «травля» и обяжет образовательные организации, в которых случаи травли будут зафиксированы, направлять информацию о них в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В мае Госдума уже обсуждала идею о привлечении родителей тех, кто занимается травлей, к материальной ответственности. Тогда, по словам депутата Яны Лантратовой, инициатива имела некоторые спорные моменты, которые необходимо было доработать.