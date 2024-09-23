Казань, 23 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Школу фигурного катания Алины Загитовой построят в Казани на месте футбольного стадиона «Водник». Это следует из документа, опубликованного на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

GLOBAL LOOK PRESS

Крытый ледовый дворец, как указано в документе, решено строить в Вахитовском районе на улице Портовая, 2. Под объект выделен участок площадью 15,3 тыс. квадратных метров. Сейчас там находится стадион «Водник».

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил 21 сентября «Матч ТВ», что проект школы полностью согласовали с Загитовой, теперь стоит вопрос инвестиций. Он не стал говорить, во сколько именно обойдётся проект, но отметил, что речь идёт о сотнях миллионов рублей.

Школа будет соответствовать всем техническим новшествам, существующим в фигурном катании. Вопрос с вложениями будет решён после саммита БРИКС, который намечен на 22–24 октября, сообщил Леонов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы, в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.