Сочи, Краснодарский край, 23 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Третий год подряд команда LADA Sport ROSNEFT Junior в финале Чемпионата России по картингу подтверждает статус сильнейшей команды страны по итогам гоночного сезона. Заключительный этап соревнований прошел в минувшие выходные на картодроме «Пластунка» в Сочи.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда LADA Sport ROSNEFT выиграла чемпионат России по картингу

Ярослав Шевырталов, Артём Северюхин, Герасим Скуланов и дебютант Степан Антонов по итогам финальных гоночных заездов вошли в тройку сильнейших в командном зачете.

Конкуренция за призовые места в российском чемпионате по картингу продолжает расти благодаря появлению молодых и талантливых пилотов, в том числе и в обновленном составе молодежной команды LADA Sport ROSNEFT Junior.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда LADA Sport ROSNEFT выиграла чемпионат России по картингу

Картинг — первая ступень мирового автоспорта. «Роснефть» и команда LADA Sport ROSNEFT много лет совместно поддерживают этот вид спорта, предоставляя молодежи возможность продолжить карьеру в качестве профессиональных пилотов. Выходцы спортивной программы LADA Sport ROSNEFT Junior выступают за основную команду в самом мощном классе Российской серии кольцевых гонок.

«Роснефть» стала генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT в 2015 году. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing.