Москва, 23 сентября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Документальный фильм RT «Свадьбы, которые играют люди» автора Натальи Кадыровой покажут в 40 странах мира. Показы состоятся в Китае, Франции, Испании, Палестине, Иране, Аргентине, Азербайджане, Кубе, Чили, Монголии, Индии, Ливане, Киргизии, Мексике, Вьетнаме, Эфиопии и др.

RT.ru RT представит премьеру документального фильма о свадебных традициях России

Фильм снимался в течение года в семи регионах страны — от Калининграда до Омска. Съёмочная группа телеканала изучила свадебные обычаи и узнала у пар, почему они приняли решение следовать традициям. Так, фильм отвечает на вопросы, как выглядит настоящая русская свадьба, откуда взялись выкуп, белое платье и ЗАГС, как выглядит свадьба в горах степи и тундре, в городе, деревне и ауле. Зрители ленты также узнают, как выглядит бракосочетание в Сибири и на Ямале и почему сегодня россияне так охотно изучают старинные брачные традиции и обряды и следуют им.

RT.ru RT представит премьеру документального фильма о свадебных традициях России

«Важным источником изучения стали фольклорные ансамбли, потому что именно песни исторически сопровождали каждый этап свадебного таинства», — рассказывает Наталья Кадырова. По её словам, благодаря ансамблям сегодня можно пошагово воспроизвести все традиции. «Этот фильм — не просто красивая картинка. Это повод задуматься, что важнее: пышность торжества или глубокий смысл бракосочетания», — подчеркнула Кадырова.

RT.ru RT представит премьеру документального фильма о свадебных традициях России

Документальная лента рассказывает и о том, как правильно испечь блины, чтобы угодить свекрови в Удмуртии, почему на русской свадьбе с караваем подаётся соль и почему родители молодых не присутствуют на регистрации брака адыгских шапсугов.

RT.ru RT представит премьеру документального фильма о свадебных традициях России

Конечно, обычаи трансформируются. Например, на Ямале свадебный объезд вокруг чума совершают на снегоходах, а историческая конница жениха в Нальчике сопровождается автомобильным кортежем. Это также показано в киноленте.

RT.ru RT представит премьеру документального фильма о свадебных традициях России

Показы по всему миру начнутся с конца сентября 2024 года. Лента переведена на десять языков, включая английский, арабский, испанский, французский, немецкий, сербский, китайский, вьетнамский, монгольский и индонезийский. Показы состоятся при поддержке Россотрудничества.