Москва, 23 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В Белгородской области как и во многих других регионах России существует проблема нехватки рабочей силы. Большинство предприятий области предложили губернатору Вячеславу Гладкову рецепт, как сделать работу привлекательнее для местных жителей и избежать найма трудовых мигрантов.

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Так, в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой губернатор рассказад, что эффективным способом борьбы с нехваткой рабочих может стать повышение зарплат.

«Очень всё просто, надо увеличить зарплату. Я говорю, а что с мигрантами? (Предприниматели): Нам не нужны. Людей нет, потому что мало платят. Поднимаем, не идут, значит мало. Поднимаем, не идут, значит мало. Подняли, пришли, значит всё хорошо. Да, нам тяжелее, как органам власти, мы не можем поднять, мы не можем успеть за большими компаниями, за средними компаниями», — объяснил Гладков.

Кроме того, глава региона рассказал Марине Ахмедовой, как местные живут мирно вопреки обстрелам ВСУ и о регламенте действий на случай своей гибели.

Полное интервью Вячеслава Гладкова читайте на сайте ИА Регнум.