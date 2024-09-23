Москва, 23 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Кремль позитивно оценивает работу Министерства иностранных дел России по распространению данных о преступлениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника о создании концлагерей ВСУ в приграничных районах Курской области.

David Tesinsky/Global Look Press

«Оцениваем (работу МИД) позитивно. Но я, к сожалению, не знаю о деталях доклада», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на данный момент не было возможности ознакомиться с докладом.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона располагает информацией о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье.

Дипломат отметила, что российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза украинскими военными не успевших эвакуироваться жителей Курской области.

Она добавила, что этому имеются многочисленные данные свидетелей, собранные штабом Российского Красного Креста в Курске. Захарова уточнила, что туда под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы.

До этого о создании подобий концлагерей для местных жителей приграничных районов Курской области сообщил Родион Мирошник. Согласно данным доклада, ВСУ использовали жителей региона, чтобы иностранные журналисты, незаконно прибывшие на российскую территорию, снимали пропагандистские сюжеты. В частности, в подвалы интерната в Судже согнали от 70 до 100 мирных граждан, которых «подвергали моральному насилию» и снимали, добавил Мирошник.