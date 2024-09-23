Курск, 23 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Более 770 заявлений о пропавших без вести поступило в Курской области с начала августа, заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Илья Питалев/РИА Новости

«С начала августа в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, среди них есть коллективные обращения от организаций, где разыскиваются сразу несколько сотрудников. Он также добавил, что все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально.

Также в период освобождения населённых пунктов Кореневского районы были найдены 268 человек, 118 из них находились в розыске по запросам родственников, заключил Смирнов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники Российского Красного Креста помогли найти в Курской области более 500 человек, считавшихся пропавшими после эвакуации из приграничных районов из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин 22 августа поддержал предложение Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, которые покинули приграничную зону. Правительство РФ выделило на выплаты 600 млн рублей.