Лондон, 23 сентября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. После встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений на использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источник.

White House Office/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский

По словам одного из западных дипломатов, который знаком с ходом дискуссии, возможное снятие ограничений является «британо-американским решением».

«Ключевая проблема состоит в том, что мы не знаем, где в действительности проходят красные линии», — рассказал он.

Авторы материала указали, что решение об ударах вглубь территории России вряд ли изменит ход конфликта, поскольку Россия предусмотрительно вывела свои ракетные системы и самолёты за пределы радиуса поражения оружия, которое используется в конфликте. По их мнению, увеличение внутреннего военного производства на Украине и широкое применение БПЛА дальнего действия принесут Киеву больше пользы, чем решение о применении дальнобойных ракет.

Как сообщало ИА Регнум, применение американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский. При этом никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что дискуссия продолжится в Белом доме. Однако власти США в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщили о решении американского лидера по поводу разрешения ударов украинской армии вглубь России.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Запад подменяет понятия, называя обсуждения об ударах вглубь РФ разрешением или запретом киевскому режиму использовать высокоточное оружие. Российский лидер уточнил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине.

По мнению бразильского журналиста Пепе Эскобара, западные союзники Киева во главе с США не приняли решение позволить ВСУ удары вглубь РФ из-за заявления Путина. Союзники киевского режим после этого струсили, из-за чего вслед за отказом США от такого решения последовали отказы Великобритании и других союзников, добавил он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что союзники Киева должны перестать колебаться в вопросе оказания помощи Украине и разрешить использовать оружие для ударов по территории России. По её мнению, публичное обсуждение красных линий Североатлантическим альянсом является ошибкой, так как «главная черта» была пересечена ещё в начале конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на Западе всё ещё остаются «трезвые головы», которые с должным вниманием анализируют слова Путина об ответе Москвы на дальнобойные удары Киева вглубь РФ и понимают, что они значат.