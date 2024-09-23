Москва, 23 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы РФ по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сказано в решении комитета.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 644 297-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»… Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении», — указано в документе.

Законопроект подразумевает добавление в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи, предусматривающей штраф за опасное вождение от 3 до 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке к данному законопроекту указано, что видео с опасным вождением на дорогих иномарках часто размещаются в социальных сетях. Именно по вине таких водителей, как отмечают авторы инициативы, и происходит до 80% дорожно-транспортных происшествий.

Как передавало ИА Регнум, в июне законопроект посвящённый опасному вождению, был вынесен в Госдуму. В пояснительной записке указывалось, что за такое правонарушение предлагается выписывать штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Если водитель будет уличён в повторном нарушении, то ему грозит уже лишение прав от одного до трёх месяцев. В записке также отмечалось, что до сих пор нет административной ответственности за опасное вождение, при этом оно создаёт угрозу возникновения аварийной ситуации и угрозу безопасности участникам дорожного движения