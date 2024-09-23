Красноярск, 23 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Поставщик пельменей, которые могли стать причиной смертельного отравления в Красноярском крае, Игорь Цилюрник заявил ИА Регнум, что уже месяц не занимается рабочими вопросами, потому что лежит в больнице в другом городе. По словам предпринимателя, в его отсутствие всеми поставками занимается директор предприятия.

СК России

По информации Россельхознадзора Красноярского края, поставщиком пельменей марок «Пельмени фирменные «Вдоволь» и «Пельмени «Абаканские» в магазин «Олимп», где была куплена продукция, был индивидуальный предприниматель Игорь Цилюрник. Также ведомство заявило, что ветеринарные документы на пельмени были оформлены только 23 сентября.

СК России

Журналисты ИА Регнум дозвонились Цилюрнику. Оказалось, что мужчина уже больше месяца находится на лечении в Краснодаре.

«Я сам только из новостей узнал о случившемся. Я не знаю, когда были эти самые поставки. Меня нет уже больше месяца в городе. Я уже больше месяца лежу в больнице в Краснодаре. Пока меня нет, делами занимается мой директор», — сообщил поставщик.

На Цилюрника зарегистрирована компания ООО «Орлан». По информации ИА Регнум, с 23 сентября у компании заблокированы счета. Также компания является частным участником судебных заседаний по административным и уголовным делам, но ни одно дело не связано с продуктами питания или отравлением. Численность компании всего 2 человека — это Игорь Цилюрник и Сергей Коньков, который является директором. Помимо поставок в продуктовые магазины компания участвовала несколько раз в госзакупках и поставляла мороженое в Назаровский детский дом.

Ранее ИА Регнум писало, что 21 сентября родители и четверо детей из посёлка Красная Сопка поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

В сельском магазине в Красноярском крае, где купила продукты отравившаяся семья, выявлены нарушения ветеринарных требований.

ИА Регнум

В региональном управлении СК РФ также уточнили, что женщина, дети которой умерли после отравления, находится на девятом месяце беременности. Она остаётся в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой помощи вместе со своим мужем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что причиной гибели четверых детей, умерших в результате отравления, могли стать пестициды. По предварительной версии, родители или сами дети могли случайно добавить в еду ядовитые вещества вместо соли.