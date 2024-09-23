Москва, 23 сентября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России, а не Кремль, располагает информацией об испытаниях ракеты «Сармат». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее западные СМИ сообщили об инциденте, который якобы произошёл во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на полигоне Плесецк в Архангельской области.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счёт. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных», — сказал Песков и рекомендовал обратиться в оборонное ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, о возможностях новейшей ракеты «Сармат» президент России Владимир Путин рассказал 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. Выступая с посланием 29 февраля 2024 года, он пообещал продемонстрировать МБР «Сармат» на боевом дежурстве. Президент отметил, что стратегические ядерные силы России приведены в полную боевую готовность в соответствии с поручением 2018 года. Он добавил, что комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении и эффективно используется в ходе специальной военной операции, применялись в бою и гиперзвуковые ракетные системы «Циркон».

Бывший министр обороны Сергей Шойгу подчёркивал, что постановка стратегических ракетных комплексов (СРК) «Сармат» на боевое дежурство входит в число основных задач оснащения армии в 2024 году.

«Сармат» — комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам, по оценкам специалистов, он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.