Москва, 23 сентября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В Кремле не знают нюансов о требованиях к американской компании Apple разрешить установку российских приложений. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Насколько я понимаю, официально у нас и не продается «яблочная» техника в России, у нас нет и официального сервисного обслуживания и так далее. Поэтому всех нюансов этого документа я пока не понимаю, я просто не знаю их», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил в Telegram-канале, что правительство РФ положительно оценило законопроект, который даст возможность устанавливать российский магазин приложений RuStore на гаджеты Apple. При этом парламентариям предложено доработать документ с учётом замечаний.

Как передавало ИА Регнум, компания Apple лишилась лидерства на российском рынке планшетов по итогам первых шести месяцев 2024 года. По информации «Известий», за этот период продажи iPad в России составили 8% от общего количества. Этот результат соответствует второму месту, на котором также находится китайский бренд Redmi.

В апреле Apple опустилась на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов. Samsung стал ведущим поставщиком смартфонов в первом квартале 2024 года. Мировые поставки смартфонов выросли на 7,8% в первом квартале 2024 года. Поставки мобильных устройств Apple снизились примерно на 10%. В то время как Samsung нарастила производство до 20,8%.