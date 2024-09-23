Москва, 23 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не свободна от политизации спорта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Действительно, западники и Украина оказывают достаточно открытое и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках ФИДЕ, в рамках этого мероприятия. Но вместе с тем, к сожалению, ФИДЕ также не свободна от политизации спорта и мира шахмат. Это тоже является фактом, который, к сожалению, приходится признавать», — отметил он, комментируя отказ организации снять санкции с российских и белорусских спортсменов.

Официальный представитель Кремля поблагодарил страны, которые поддерживают Россию, и отметил, что Москва продолжит работу над снятием санкций с страны. Пресс-секретарь выразил надежду, что эта работа со временем даст результаты и баланс сил в федерации в этом случае изменится.

Как сообщало ИА Регнум, генеральная ассамблея международной шахматной федерации проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам. При это она допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE приняла решение о допуске шахматистов из России и Белоруссии для участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение спортсменов из России на международные турниры. По его словам, спорт должен быть вне политики.