Москва, 23 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона №664 465-8 «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». <…> Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября 2024 года», — указано в решении комитета.

Документ опубликован в электронной базе Думы. Законопроект предлагает распространить конфискацию имущества на статью 322.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается организации незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных мотивов.

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учётом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, конфискация имущества обладает серьёзным предупредительным потенциалом, устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. Пока такое решение может вынести только суд.

В тот же день был подписан закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Он предусматривает в отношении них ограничение отдельных прав и свобод. Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок был 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

Оба закона должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.

19 сентября первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что в России разрабатывается реестр для мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. После внесения в реестр эти лица не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.