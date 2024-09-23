Вашингтон, 23 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Американская компания Lockheed Martin проведёт испытания новой ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) морского базирования в 2025 году, сообщает Breaking Defense.

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Компания представила модель катера с установками для пуска JAGM на международной выставке вооружений, которая проходила в австралийском Мельбурне 11–13 сентября. Судно, напоминающее патрульный катер Mk IV, оснащено четырьмя четырёхствольными пусковыми установками JAGM Quad Launcher (JQL), которые позволяют запускать ракеты с надводных кораблей и боевых машин, отмечает издание.

Благодаря радару миллиметрового диапазона (MMW), который обнаруживает движущиеся цели, JAGM способна одновременно поражать несколько «тихоходных самолётов, вертолётов и беспилотников», говорится в документации компании.

«Любая интеграция JQL на борту надводного корабля ознаменует первый запуск JAGM в море», — отмечено в материале.

По словам источника издания в министерстве обороны США, ракеты JAGM могут быть использованы против беспилотных надводных кораблей (USV) и беспилотных авиационных систем (UAS).

Как сообщало ИА Регнум, ракета JAGM была разработана с целью замены устаревшего вооружения аналогичного класса. В 2018 году в США утвердили контракт на начальное производство таких ракет. В начале 2022 года проект был на стадии начальной операционной способности с вертолётами USMC AH-1Z, что означает доступность в минимально пригодной для развёртывания форме.