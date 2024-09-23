Москва, 23 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. По трассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, было запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей. Трансляцию с церемонией запуска показали на форуме «Цифровая трансформация».

Артем Геодакян/ТАСС

«Цифровой двойник агрегирует в себе данные из двух источников: с одной стороны от умной инфраструктуры (метеостанции, светофоры), а с другой от беспилотников, движущихся по дороге. Информация с дороги передаётся беспилотникам, повышая их осведомлённость о происходящем вокруг них, это помогает им лучше ориентироваться в пространстве, ведь их сенсоры имеют определенный радиус действия. Оператор цифрового двойника имеет возможность отслеживать передвижения как одного, так и нескольких транспортных средств, оперативно реагируя на нештатные ситуации», — описали в ходе трансляции применяемую технологию.

Движение четырёх беспилотных грузовиков официально запустили 23 сентября. При этом на кадрах трансляции видно, что в новых грузовиках водительское место остаётся пустым, а контроль за действиями компьютера осуществляется оператором уже с пассажирского сидения.

Спикер мероприятия отметила, что система постоянно совершенствуется, в связи с чем в базе цифрового двойника появился недавно открытый обход Твери, а совсем скоро в нём также появится полностью оцифрованный ЦКАД.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России необходимо кратно нарастить усилия в сфере разработки искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы достичь автономности в этом вопросе и противодействовать «ценностям» Запада. Дипломат уточнила, что России нужно достигнуть в этой сфере как минимум автономности и самодостаточности, а в лучшем случае ей нужно создать условия использования таких моделей ИИ другими странами, желающим сохранить свою идентичность, а также уклад жизни и традиции.